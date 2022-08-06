Господи, прости! Могилу Градского превратили в помойку

Осенью прошлого года скончался Александр Градский – артисту было семьдесят два года. По словам врачей, смерть наступила в результате инсульта. Певца похоронили на Ваганьковском кладбище, а проститься с ним пришли сотни людей.
Еще во время погребения народ возмущался местом, которое выделили умершему Градскому на кладбище. Так, свое последнее пристанище вокалист нашел на отшибе: в самом дальнем углу, еще и возле забора. Сейчас на нем висит табличка, предупреждающая об опасности обрушения забора.
Во время церемонии прощания фанаты жаловались, что могила мэтра находится уж больно далеко. По словам многих, вряд ли все желающие почтить память артиста смогут найти его могилу. Увы, они как в воду глядели.
Накануне стало известно, во что превратили место упокоения Градского. Оказывается, могила певца находится в запустении: она обросла зарослями, на земле лежат засохшие цветы, которые, по всей видимости, не успевают убирать. Одним словом, помойка! Также стоит отметить, что на могиле пока что не установлен монумент. При виде этой удручающей картины так и хочется сказать: "Господи, прости!".
Напомним, кончина Градского развернула настоящую бойню за его состояние. Так, вдова артиста не смогла найти общий язык с наследниками. Также выяснилось, что на наследство решила претендовать и его экс-супруга.