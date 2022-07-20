"Решили шкурку сжечь": желающим распотрошить тело Градского все сошло с рук

Российский художник Никас Сафронов заявил о вероятной эксгумации тела умершего певца и композитора Александра Градского. По его словам, такие действия могут быть выгодны для тех, кто хочет заполучить богатое наследство артиста.
Напомним, после смерти Градского его родня до сих пор не может прийти к консенсусу о правообладании его деньгами и имуществом. Судя по всему, эксгумация может потребоваться для дополнительной экспертизы, сообщает Пятый канал.
Некоторые поклонники не видят в выкапывании останков Градского из могилы ничего страшного. Другие же считает такой способ решения проблемы негуманным.
Таролог Марианна Абравитова считает, что для Градского эксгумация уже совершенно безразлично, как и все, что могут делать с его телом после нее. Душа композитора уже не на Земле, поэтому ей все равно.
"Вспомним сказку про Царевну-лягушку, когда из кожи лягушки выходила царевна. Злопыхатели для того чтобы ее изничтожить, решили шкурку сжечь в печке. Однако для Царьевны ничего смертельного не произошло", – сравнила таролог.
В связи с этим Абравитова не видит в процедуре эксгумации тела Градского ничего предосудительного, если это поможет решить вопрос наследства. Эксперт не стала перечить желающим распотрошить тело Градского, фактически им все сошло с рук.