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Шоу-бизнес
"Решили шкурку сжечь": желающим распотрошить тело Градского все сошло с рук

"Решили шкурку сжечь": желающим распотрошить тело Градского все сошло с рук

Из-за стремления заполучить богатства Александра Градского его тело никак не могут оставить в покое...
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Российский художник Никас Сафронов заявил о вероятной эксгумации тела умершего певца и композитора Александра Градского. По его словам, такие действия могут быть выгодны для тех, кто хочет заполучить богатое наследство артиста.

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Напомним, после смерти Градского его родня до сих пор не может прийти к консенсусу о правообладании его деньгами и имуществом. Судя по всему, эксгумация может потребоваться для дополнительной экспертизы, сообщает Пятый канал.

Некоторые поклонники не видят в выкапывании останков Градского из могилы ничего страшного. Другие же считает такой способ решения проблемы негуманным.

Таролог Марианна Абравитова считает, что для Градского эксгумация уже совершенно безразлично, как и все, что могут делать с его телом после нее. Душа композитора уже не на Земле, поэтому ей все равно.

"Вспомним сказку про Царевну-лягушку, когда из кожи лягушки выходила царевна. Злопыхатели для того чтобы ее изничтожить, решили шкурку сжечь в печке. Однако для Царьевны ничего смертельного не произошло", – сравнила таролог.

В связи с этим Абравитова не видит в процедуре эксгумации тела Градского ничего предосудительного, если это поможет решить вопрос наследства. Эксперт не стала перечить желающим распотрошить тело Градского, фактически им все сошло с рук.

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Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 20 июля 2022, 17:08 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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