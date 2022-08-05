"Трагический конец": Бьющийся в припадке Пресняков с неизлечимой болячкой отказывается от еды

Никита Пресняков решил не скрывать от поклонников проблемы со здоровьем: молодой артист откровенно признался, что у него диагностировали страшную болячку – полипы в желчном пузыре. К сожалению, этот недуг невозможно вылечить, но, если сын Кристины Орбакайте будет соблюдать строгую диету, то можно остановить развитие.
Как передает RT, проблемы с желчным пузырем можно легко спутать с аппендицитом. К счастью, артист вовремя правильно определил свои проблемы, которые, судя по его плотному графику, не мешают работе. Не так давно он сообщил поклонникам, что наступил новый этап в его карьере: музыкант снялся в сериале "Наследие".
Как отметили создатели картины, ее миссия – поднять важные для общества вопросы. "Основная цель – показать фильм про будущее с трагическим концом из-за экологической катастрофы..." – говорит актер Федор Гамалея, сыгравший в сериале с наследником Кристины Орбакайте. В Сети уже появился трейлер картины, в котором даже мелькнул персонаж Никиты Преснякова.
На кадрах он в униформе бьется в припадке, судя по всему, из-за несправедливости, которая произошла с героем. Тем временем коллеги наследника певицы уже рассказали о том, как им работалось со знаменитостью.
Как оказалось, они поняли, что у парня нет звездной болезни, несмотря на наличие именитых родственников. Во время съемочного процесс сын Кристины Орбакайте вел себя достойно: не корчил из себя супер-звезду, отказавшись от особых условий – своего автомобиля и какой-то особенной еды.