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Шоу-бизнес
Вот и все: Осточертевшую всем Литвинову похоронили на чужбине

Вот и все: Осточертевшую всем Литвинову похоронили на чужбине

Рената Литвинова неожиданно для всех покинула Россию еще весной.
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Одна из самых эффектных отечественных актрис уже почти полгода живет за границей. После начала спецоперации на Украине она улетела во Франции, куда, по слухам, забрала свою близкую подругу Земфиру. Свой отъезд Рената Литвинова никак не объяснила, лишь отправила в театр МХТ имени Чехова, где трудилась, справку о болезни.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Судя по публикациям в социальных сетях блондинки, чувствует она себя отлично, а ее парижская жизнь буквально бурлит: новые наряды, прогулки по улочкам, посиделки в кафе... В общем, прекрасно все, кроме время от времени появляющейся тоски по родине. Не так давно актриса рассказала поклонникам, что времени зря не теряет и уже заканчивает свою новую пьесу, которую представит на фестивале в Таллинне.

Однако будет ли пользоваться таким же успехом талант Ренаты Литвиновой за границей – большой вопрос. Например, известный продюсер Дмитрий Ашуров условно похоронил ее, как творческого деятеля, и все из-за ее осточертевшего всем образа "загадочной инопланетянки".

Он объяснил, что время не стоит на месте, а потому сегодняшняя публика требует чего-то нового. И если же актриса не поработает над новым амплуа, не предстанет в новых жанрах, считай, все, пропала ее карьера. И это касается не только российского зрителя, но и публики на чужбине: народу она может быть просто неинтересна.

"Люди уже устали от одних и тех же персонажей.... Все надоедает", – заключил продюсер, рассуждая об успехе Ренаты Литвиновой.

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Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 12:58 Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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