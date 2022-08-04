Стала жертвой: побитая толпой Ирина Шейк подверглась массированной атаке

В Сети появилось фото тела Ирины Шейк. Модель закатила глаза и лежала неподвижно.

Из-за событий на Украине российским звездам на Западе приходится несладко. Особенно тяжело тем, кто открыто выражает любовь в своей родине. Модель Ирина Шейк стала жертвой травли после своих недавних публикаций в соцсетях. На снимках она открыто намекала на то, что она русская и любит свою страну. Шейк выкладывала фото Владимира Путина, также она показала веники из парной, салат оливье и другие национальные российские атрибуты с акцентом на букву Z, которые теперь являются неотъемлемой частью жизни каждого русского человека.

После таких действий Ирина Шейк подверглась массированной атаке со стороны хейтеров. Забитую толпой Шейк возненавидели за то, что она не отреклась от своей родной страны, которую ее западные коллеги считают агрессором, преследуя идеи русофобии.

Впрочем, модели все нипочем, она остается верна себе. Хотя фотографии с вениками и салатом ей пришлось удалить, чтобы не вызывать дальнейшую истерику. 36-летняя уроженка Челябинской области Ирина Шейк сейчас отдыхает на испанском острове Ибица. На днях она показала кадры, на которых плавает в огромном бассейне. Она закрыла глаза от удовольствия и лежала на воде.