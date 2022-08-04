Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
партнеры
Четверг
4 августа
Лента новостей
11:04
Кризис в Европе: США могут лишитьса союзников из-за противостояния с Россией
10:43
Москвичей предупредили о 31-градусной жаре
10:37
Баснословные миллионы: Вылизывающая пятки Западу предательница Вайкуле наживается на россиянах
10:27
"Тончайший": Озверевший Охлобыстин угодил рыдающему Цискаридзе между ног
10:25
Квартиры-студии дорожают быстрее всего
09:55
Хорошая стратегия: почему в России вырос спрос на новостройки
09:31
Огонь! Выкатившая набухшие соски Пересильд довела народ до экстаза
09:31
Стала жертвой: побитая толпой Ирина Шейк подверглась массированной атаке
09:01
В Подмосковье сильно подорожали дачи
08:47
Не постеснялась: Тайно родившая Шарапова сверкнула наливной грудью перед толпой
08:46
"Это моя мечта!": Муцениеце показала роскошный загородный дом для себя и детей
06:43
Стыдоба: Ягудин потряс причиндалами прямо перед лицами обомлевших зрителей
04:31
"Шикарное тело": дважды мать Подольская разделась перед камерой
02:16
Крупнейшие застройщики России
00:05
День Марии Ягодницы: что нельзя делать 4 августа
22:07
Еще один: Дима Билан внезапно сбежал из России
21:56
Для тушения пожара на складе Ozon привлекли вертолеты
21:36
В Оренбурге зарезали приехавшего на вызов врача
20:48
В ЯНАО 3 человека умерли из-за отравления технической жидкостью
20:34
"Имейте уважение!": расслабившуюся молодую жену Петросяна застали врасплох
19:04
"Самый сумасшедший подарок": ради мужа-изменщика Самойлова раскошелилась на 30 миллионов
18:50
В ожидании развода: забеременевшая на старости лет Кудрявцева оказалась на грани
18:12
Многомиллионные гонорары: ободравший народ как липку Галкин жирует за бугром
17:54
В Петербурге загорелась грузовая машина
17:44
С Королевой все кончено: раскрыта любовная связь Тарзана и развратной пенсионерки
17:14
Россиянам рассказали о самых необычных болезнях
16:30
Потеряла 4-летнего сына и скрывает отца младшего ребенка: как живет известная актриса Павловец
16:24
"Слишком опасен стал": затяжная болезнь Байдена может быть неслучайной
15:42
"Раздевайся!": извращенец Панин после секс-скандала с собакой пристал к мужику
14:49
Охамела от рака! Двуличная предательница Вайкуле вонзила нож в спину Крутого
14:48
"Тело как у трансвестита": всплыла эротическая съемка Собчак 18+
14:15
Нырнувшая к Петросяну в койку Брухунова мучается с вялой пипкой: Готова давать дни напролет, а он уже все
14:08
Пожар на складе Ozon в Подмосковье: подробности
13:58
Опасно появляться в России: автомобиль Пугачевой объявили в розыск
13:20
"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети
13:15
Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко
13:14
14 раз пырнула острием: многодетная мать вонзила в грудь девочки шило
12:44
"Напал с топором": Буйный мужик раздавил Водонаеву в лепешку
12:24
"Пришлось сделать выбор": женатый Павлиашвили обрел счастье с другой
11:55
Свисает и трясет: бурлящая сексом жена Петросяна выгуляла сосочки на пляже
11:38
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
11:28
"Стыд и раскаяние": Проклятая нищенка Херд ползает в ногах у Деппа после суда
10:55
"Попался": Отказавшийся от женщин голый Цискаридзе на яхте вонзил в глотку мокрый конец
10:37
"Снова начинает": нашкодивший Ургант получил под зад за крысиный побег из России
10:09
"Смерть": Превратившаяся в овощ Калашникова с заражением крови угасла в больнице
10:03
"Приходится опускать цены": почему в Подмосковье отказываются от ипотеки
09:57
Ипотека вернулась в бизнес-класс
09:25
"Без штанов": похваставшаяся особняком в Сочи Бузова с треском провалилась
09:16
"Старый из ума выжил!": Дрыгающий на сцене лобком Киркоров теребил "ваньку-встаньку" чужими руками
09:11
Экономим на оплате услуг ЖКХ: рабочий метод
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
Уехала в Италию, сменила фамилию и нашла себе иностранца: как живет единственная дочь Удовиченко
Новый удар: вытуренной из страны Кабаевой дали от ворот поворот
Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной
"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети
"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Стала жертвой: побитая толпой Ирина Шейк подверглась массированной атаке

Стала жертвой: побитая толпой Ирина Шейк подверглась массированной атаке

В Сети появилось фото тела Ирины Шейк. Модель закатила глаза и лежала неподвижно.
прочитано 253 раза

Из-за событий на Украине российским звездам на Западе приходится несладко. Особенно тяжело тем, кто открыто выражает любовь в своей родине. Модель Ирина Шейк стала жертвой травли после своих недавних публикаций в соцсетях. На снимках она открыто намекала на то, что она русская и любит свою страну. Шейк выкладывала фото Владимира Путина, также она показала веники из парной, салат оливье и другие национальные российские атрибуты с акцентом на букву Z, которые теперь являются неотъемлемой частью жизни каждого русского человека.

ПО ТЕМЕ

Баня с вениками, Оливье и Путин: Ирину Шейк гонят взашей за любовь к России

 Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

После таких действий Ирина Шейк подверглась массированной атаке со стороны хейтеров. Забитую толпой Шейк возненавидели за то, что она не отреклась от своей родной страны, которую ее западные коллеги считают агрессором, преследуя идеи русофобии.

Впрочем, модели все нипочем, она остается верна себе. Хотя фотографии с вениками и салатом ей пришлось удалить, чтобы не вызывать дальнейшую истерику. 36-летняя уроженка Челябинской области Ирина Шейк сейчас отдыхает на испанском острове Ибица. На днях она показала кадры, на которых плавает в огромном бассейне. Она закрыла глаза от удовольствия и лежала на воде.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Ирина Шейк. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 09:31 Источник: соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

23-летняя россиянка вышла замуж за жениха Ирины Шейк

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети

Певица не пропадет
Шоу-бизнес

"Попался": Отказавшийся от женщин голый Цискаридзе на яхте вонзил в глотку мокрый конец

Такой довольный!
Шоу-бизнес

Опасно появляться в России: автомобиль Пугачевой объявили в розыск

Певица попалась
Шоу-бизнес

"Старый из ума выжил!": Дрыгающий на сцене лобком Киркоров теребил "ваньку-встаньку" чужими руками

Никакого стыда!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Для тушения пожара на складе Ozon привлекли вертолеты
В Оренбурге зарезали приехавшего на вызов врача
В ЯНАО 3 человека умерли из-за отравления технической жидкостью
В Петербурге загорелась грузовая машина
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+