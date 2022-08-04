Стыдоба: Ягудин потряс причиндалами прямо перед лицами обомлевших зрителей

В настоящее время олимпийский чемпион выходит на лед в шоу Ильи Авербуха, показы которого идут в Сочи. Алексей Ягудин как всегда отдается катанию по полной. Судя по всему, временами эмоции так захлестывают прославленного фигуриста, что он просто не может себя сдержать. Впрочем, вполне возможно, что он действует по сценарию.
В своих соцсетях Ягудин сделал репосты видео с шоу, которые опубликовали впечатлившиеся зрители. На кадрах видно, как спортсмен старательно зажигает на льду. А в какой-то момент он не выдержал и перемахнул через ограждение к поклонникам. Прямо перед лицами обомлевших зрителей разошедшийся фигурист устроил эротические танцы: потряс причиндалами, потерся ягодицами. К счастью, мужчина при этом оставался в одежде – до раздевания дело не дошло.
Кто-то из фанатов охарактеризовал развязное поведение Ягудина как стыдобу. Пользователи решили, что активные движения бедрами спортсмен явно позаимствовал из стриптиза. Впрочем, многим зрителям это понравилось. Во время эротических танцев фигуриста в зале были слышны громкие ободряющие возгласы.
Сам Алексей Ягудин призвал россиян не довольствоваться чужими видео с его танцами, а приезжать на шоу и смотреть воочию и потом уже щедро делиться зашкаливающими эмоциями от увиденного.