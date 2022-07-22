"Вот такое у него проникновение": близкий друг выдал всю чертовщину о Михалкове

Никита Михалков является одним из самых известных российских кинорежиссеров.

У всех людей, когда-либо работавших с Никитой Михалковым, сложилось о нем определенное мнение. Не является исключением и композитор Эдуард Артемьев. Музыкант сотрудничает и дружит с прославленным режиссером вот уже много лет, поэтому его мнению можно доверять.

Отвечая на вопросы в шоу "Легенда" на ютуб-канале "RTVI Развлечения", Артемьев рассказал все, что думает о Михалкове. Композитор не скрывает, что Никита Сергеевич является одним из самых жестких режиссеров, но работать с ним – особое удовольствие.

По мнению музыканта, Михалков наделен некими экстрасенсорными способностями, которые безотказно действуют на актеров. Мэтр как будто умеет проникать на уровень подсознания.

"Вот такое у него проникновение глазами невероятное," – выдал всю чертовщину о режиссере композитор.



По словам Артемьева, такой работы, как у Михалкова, одни и те же артисты не демонстрируют больше нигде.

За долгие годы сотрудничества с кинематографистом музыкант стал ему не только близким другом, мужчины успели даже породниться. Артемьев крестил дочь режиссера, а тот в свою очередь стал крестным папой его внука. Композитор признался, что старается никогда не пропускать знаменитые обеды Никиты Михалкова, на которых всегда многолюдно и очень душевно.