"Отняли даже собаку": новая жена Вдовина подставила брехунью Волочкову

После развода с Анастасией Волочковой предприниматель Игорь Вдовин обрел счастье с телеведущей Еленой Николаевой.

Брак 46-летней балерины и 58-летнего бизнесмена Игоря Вдовина давно закончился крахом, а бывшие супруги все никак не могут успокоиться. В центре внимания — отношения новой жены Вдовина с их общей дочерью от Анастасии — Ариадной.



16-летняя дочка балерины после развода осталась жить с отцом в его апартаментах в центре Москвы. Так было комфортнее в первое время. По словам Волочковой, отношения с новой женой отца — телеведущей Еленой Николаевой — у девочки сразу не заладились. Она чувствовала себя чужой в молодой семье, а "эта женщина отняла даже собаку". Тем не менее, со временем Анастасия вошла в положение дочери, а отношения внутри семьи наладились. Ариадна рассмотрела в себе амбиции, занялась образованием, а время для отдыха решила оставить на будущее.

Совсем другую версию рассказывает Николаева, как бы подставляя Волочкову и косвенно намекая на то, что экс-жена возлюбленного — "брехунья". Она уверяет, что у них отличные отношения с падчерицей. Кроме того, она рада видеть в своем доме и старших, давно отдельно живущих сыновей Игоря. Елена не скупится в комплиментах, и признается, что для своего маленького сына хочет именно таких старших братьев.

Телеведущая не назвала никаких проблем с Ариадной, упомянув, что у подростков бывают разные периоды в отношении с миром и с окружающими. Главное, по ее словам, это учиться на своих ошибках, делать выводы и улучшать свое поведение.