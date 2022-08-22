"Напугала ежа голой ж****!": Заминированную Волочкову спустили с небес на землю

46-летняя заслуженная артистка России Анастасия Волочкова судится со своими обидчиками. Однако и тут она не смогла без скандала. Перед ее приездом на рассмотрение дела суд заминировали. Балерина была вынуждена ждать, пока здание проверяли саперы.
22 августа в суде должно было состояться слушание по делу о клевете. На звезду подала в суд ее соседка, бывшая солистка группы "Стрелки" Катерина Любомская. Конфликт длится уже год, с тех пор как Волочкова справила нужду под елкой перед окнами соседки. Любомская заявила, что Волочкова ее оскорбила и обвинила в установке скрытой камеры.
"Заминировать суд перед моим приездом – это сильно. А в чем моя угроза? В правде? Верю. Золотые мои. Все те, кто думает, что провокации, задуманные недолюбленными людьми против меня удались, не понимают, несчастные, что они будут привлечены к ответственности. Все только начинается, но не в их пользу", – написала Волочкова в своем аккаунте.
Однако подписчики ее не поддержали. "Настенька, по всей России это, успокойся, не из-за тебя! Хоть новости иногда смотри"; "Напугала ежа под елкой голой ж"; "Настя, не льстите себе, это ваше больное воображение, не более", – написали фолловеры.