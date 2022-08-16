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Шоу-бизнес
"Раскрывушку проветривает": Раздвинувшая ноги полуголая Волочкова вызвала оторопь

"Раскрывушку проветривает": Раздвинувшая ноги полуголая Волочкова вызвала оторопь

К раскрепощенности Анастасии Волочковой привыкли уже многие. Несмотря на это, она все равно умудряется шокировать народ.
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В последнее время народ вспоминает не столько талант Анастасии Волочковой, сколько ее эксцентричные выходки. Танцовщица то и дело шокирует публику своим поведением: то выложит в микроблог откровенное фото, то презентует очередного любовника, то поскандалит на борту самолета. Несмотря на то, что многим порой кажется, что балерина ничем уже удивить не сможет, она продолжает заставлять россиян вздыхать и охать.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Накануне экс-прима Большого театра вновь напомнила о себе. Волочкова опубликовала в социальные сети фотографию, на которой предстала в весьма раскрепощенной позе. При этом из одежды на ней практически ничего не было: лишь черный топ и коротенькие шорты, больше напоминающие трусы. Полуголая звезда встала на колени и традиционно раздвинула широко ноги.

Провокационный вид артистки вызвал оторопь – пользователи Сети завалили танцовщицу едкими комментариями. "Раскрывушку проветривает", "Ужас", "Даже комментировать не хочется", – написали подписчики. При этом нашлись и те, кто поспешил похвалить Анастасию и выразить слова восхищения. "Красотка! Как всегда", "Сочно", "Обалденная наша девчуля", – отметили фанаты.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 18:18 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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