"Имейте уважение!": расслабившуюся молодую жену Петросяна застали врасплох

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе с маленьким сыном наслаждаются отпуском.

Отдых на море в кругу семьи для молодой жены Евгения Петросяна внезапно оказался омрачен из-за навязчивого поведения подписчиков. Расслабившуюся в отпуске Брухунову люди буквально застали врасплох – женщину стали атаковать сообщениями.

На четвертый день терпение жены Петросяна лопнуло и она записала обращение к подписчикам в своих соцсетях. Татьяна рассказала, что она без конца получает комментарии относительно того, что ее видели в каком-то ресторане, отеле или на пляже с различными вопросами и даже претензиями, мол она кого-то обманывает.

"Пожалуйста! Имейте уважение к личному пространству людей в отпуске," – не сдержалась Брухунова.

Женщина подчеркнула, что она хочет спокойно провести отпуск со своей семьей, которого ждала очень долго. В тех людях, которых жена Петросяна пускает в свою жизнь посредством соцсетей, она хотела бы видеть больше корректности и адекватности.

Татьяна очень надеется, что ее читает не какое-нибудь стадо, а понимающие люди, которые не будут вот так нападать на нее на заслуженном отдыхе. Брухунова также заметила, что с такой навязчивостью от подписчиков в этом году она столкнулась впервые.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как бурлящая сексом жена Евгения Петросяна выгуляла сосочки на пляже.