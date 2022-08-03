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Шоу-бизнес
"Самый сумасшедший подарок": ради мужа-изменщика Самойлова раскошелилась на 30 миллионов

"Самый сумасшедший подарок": ради мужа-изменщика Самойлова раскошелилась на 30 миллионов

Оксана Самойлова любит делать эффектные поздравления для своих близких.
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Накануне светская львица продемонстрировала это в очередной раз. Ее муж Джиган 2 августа отмечал день рождения – рэперу исполнилось 37 лет. Оксана Самойлова как следует подготовилась к этому событию.

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Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Для счастливого именинника был организован по-настоящему грандиозный праздник. Торжество проходило прямо во дворе нового особняка звездной четы. Лестница была устлана черной ковровой дорожкой, все пространство вокруг украшено композициями из черно-белых шаров. Наряды всех членов семьи также соответствовали основной цветовой гамме. Жена и дети рэпера надели черные футболки с портретом именинника и поздравительными словами.

При этом Самойловой удалось убедить мужа в том, что она не собирается ему ничего дарить, мол все ограничится семейной съемкой у фотоширмы. Однако прямо во время праздничной фотосессии ширма раздвинулась, и за ней оказался невероятный сюрприз для Джигана – шикарная иномарка с портретом жены на капоте.

Судя по кадрам в соцсетях, именинник действительно не ожидал ничего подобного и был растроган. Сама Самойлова тоже осталась довольна произведенным эффектом.

"Пока мы фоткались, за спиной раздвинулись декорации, и появился мой самый сумасшедший подарок," – рассказала брюнетка подписчикам.

По информации в Сети, подаренный Самойловой автомобиль стоит не меньше 30 миллионов рублей. Фолловеров модели впечатлила ее щедрость. Раскошелиться на такую огромную сумму ради мужа, который прежде был уличен в изменах и вообще настойчиво катился по наклонной, – большое дело. Вероятно, Оксана Самойлова смогла простить изменщика и забыть все былое. Теперь пара настойчиво демонстрирует семейную идиллию.

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Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2022, 19:04 Источник: Соцсети • Требует проверки
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