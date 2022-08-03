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Шоу-бизнес
"Напал с топором": Буйный мужик раздавил Водонаеву в лепешку

"Напал с топором": Буйный мужик раздавил Водонаеву в лепешку

Алена Водонаева раскрыла подробности жуткой ситуации, которая могла унести жизни людей.
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Экс-звезда "Дома-2" серьезно напугала своих поклонников жуткими кадрами! Как оказалось, ее сестра попала в отнюдь неприятную ситуацию и едва не пострадала. Судя по скриншотам, опубликованными Аленой Водонаевой, эта история могла бы закончиться плачевно.

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 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Родственница теледивы средь бела дня отправилась в один из продуктовых магазинов Тюмени. В какой-то момент в здание ворвался неадекватный молодой человек, действия которого угрожали жизням всех посетителей, в том числе и сестра звезды. "На нас напал обдолбанный мужчина с топором", – написала девушка на своей странице в социальных сетях.

Как передает портал URA.ru, перед этим он разгромил стоящие рядом автомобили, прилавки и витрины, а потом, видимо, решил перекинуть свою агрессию на простых людей. Чудом происходящее в магазине не стало трагедией, и все благодаря смелому посетителю, который ударил дебошира монтировкой по голове.

Буйный мужчина, который подверг опасности Анастасию, можно сказать, раздавил в лепешку Алену Водонаеву, которая сильно испугалась за свою родственницу, а также стала ругать местных полицейских, не приехавших на место во время. Если верить словам, правоохранители приехали в магазин только через 30 минут после вызова.

"102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?", – возмутилась звезда.

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Алена Водонаева. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2022, 12:44 Источник: Телеграм-канал Алены Водонаевой ✓ Надежный источник
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