Свисает и трясет: бурлящая сексом жена Петросяна выгуляла сосочки на пляже

Россияне пристально следят за личной жизнью знаменитого юмориста. Неудивительно, ведь комик разорвал многолетние отношения с Еленой Степаненко и женился на молодой помощнице. Теперь Евгений Петросян и Татьяна Брухунова воспитывают сына, а его жена в буквальном смысле наслаждается этой жизнью!
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас звездная семья отдыхает за границей. Супруга шоумена давно мечтала об отпуске и наконец-то оказалась на берегу моря в Турции. Кажется, во время отдыха молодая мама по-настоящему расслабилась, сбросив консервативную маску.
Она предстала перед поклонниками в откровенном купальнике, наконец-то дав свободу своей вечно скованной в бюстгальтере груди! Можно сказать, что Татьяна Брухунова выгуляла на пляже свои сосочки. Стоит признать, что в этом свободном образе жена Евгения Петросяна буквально бурлит сексом! Это признали и ее поклонники, которые написали в комментариях, что она выглядит потрясающе.
Чтобы спрятаться от палящего солнца, молодая мама надела длинную шляпу, края которой свисают прямо над ее глазами. На некоторых кадрах она с счастливой улыбкой кружится и трясет головой из стороны в сторону. В общем, всем своим видом жена Евгения Петросяна показывает, что она прекрасно себя чувствует.