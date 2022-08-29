Невеста-стриптизерша безголосого сына Королевой вызвала оторопь: Обабилась

Наташу Королеву явно не устраивала деятельность невестки-стриптизерши. Поэтому красотке пришлось освоить новую профессию.

Архип Глушко, по всей видимости, очень похож на свою звездную маму. Молодой человек буквально идет по стопам Наташи Королевой. Так, он не только попытался попробовать себя в качестве певца, но и выбрал себе в невестки стриптизершу по имени Мелисса. Стоит отметить, что родители парня оказались не в восторге от профессии его избранницы, поэтому красотке пришлось идти на жертвы. Так что теперь дама обучается на стилиста и визажиста.

Стоит отметить, что возлюбленная сына Королевой то и дело сталкивается с нападками хейтеров. Например, недавно ее заплевали после публикации снимка, но котором заметно, что у девушки не хватает, как минимум, нескольких зубов. Злопыхатели сразу же разразились едкой тирадой, заявив, что Волынкина грызла шест, который и попортил ей улыбку.

По всей видимости, у ненавистников вновь появился повод для критики. Так, недавняя публикация Мелиссы не смогла скрыть изменения в ее внешности. Вероятно, девушка набрала парочку лишних килограммов, которые тут же отразились на ее лице. Его овал заметно "поплыл", и даже появился так называемый второй подбородок. Это вызвало оторопь у пользователей Сети. "Обабилась в рекордные сроки", – написали шокированные подписчики.

Напомним, сын Королевой, вдохновившись успехами матери, тоже пытается покорить звездный олимп. Однако пока что у Архипа это не очень хорошо получается. Например, молодой человек ранее удостоился возможности выступить на шоу "Две звезды", однако с треском провалился. Так, отсутствие голоса у Глушко заметил Игорь Крутой и даже посоветовал ему попробовать себя в качестве танцора на шесте, а не певца.