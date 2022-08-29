Невеста-стриптизерша безголосого сына Королевой вызвала оторопь: Обабилась

Архип Глушко, по всей видимости, очень похож на свою звездную маму. Молодой человек буквально идет по стопам Наташи Королевой. Так, он не только попытался попробовать себя в качестве певца, но и выбрал себе в невестки стриптизершу по имени Мелисса. Стоит отметить, что родители парня оказались не в восторге от профессии его избранницы, поэтому красотке пришлось идти на жертвы. Так что теперь дама обучается на стилиста и визажиста.
Стоит отметить, что возлюбленная сына Королевой то и дело сталкивается с нападками хейтеров. Например, недавно ее заплевали после публикации снимка, но котором заметно, что у девушки не хватает, как минимум, нескольких зубов. Злопыхатели сразу же разразились едкой тирадой, заявив, что Волынкина грызла шест, который и попортил ей улыбку.
По всей видимости, у ненавистников вновь появился повод для критики. Так, недавняя публикация Мелиссы не смогла скрыть изменения в ее внешности. Вероятно, девушка набрала парочку лишних килограммов, которые тут же отразились на ее лице. Его овал заметно "поплыл", и даже появился так называемый второй подбородок. Это вызвало оторопь у пользователей Сети. "Обабилась в рекордные сроки", – написали шокированные подписчики.
Напомним, сын Королевой, вдохновившись успехами матери, тоже пытается покорить звездный олимп. Однако пока что у Архипа это не очень хорошо получается. Например, молодой человек ранее удостоился возможности выступить на шоу "Две звезды", однако с треском провалился. Так, отсутствие голоса у Глушко заметил Игорь Крутой и даже посоветовал ему попробовать себя в качестве танцора на шесте, а не певца.