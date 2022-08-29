Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует

В 2018 году судьба преподнесла семье Анастасии Заворотнюк горький сюрприз: у актрисы диагностировали рак мозга. Эта новость сбила с ног не только поклонников звезды сериала “Моя прекрасная няня”, но и разбила сердце молодому мужу артистки, Петру Чернышеву. У молодой семьи тогда только-только родилась совместная дочь, ставшая третьим ребенком Анастасии и первенцем Петра.
Четыре года спустя Заворотнюк все еще борется со смертельным заболеванием, о котором прессе мало известно. Близкие стараются сохранять в тайне все подробности здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк.
Родственники актрисы мало-помалу отходят от ужасного события, разделившего из жизнь на две части, и начинают вести все более смелый образ жизни. Дочь Анастасии Анна вышла из траура, начав путешествовать и веселиться.
Вот и на днях, девушка поделилась с подписчиками видео с праздника: ее бабушка, Валентина Заворотнюк, отметила день рождения. Анна вынесла бабушке торт, на который бабушка дунула так сильно, что каждая свеча на торте Валентины Заворотнюк погасла. “Значит сбудется”, – прокомментировала внучка.
Вечер оказался по-настоящему скромным: на нем присутствовали лишь внуки Анна и Майкл. Борующаяся с раком Анастасия Заворотнюк очевидно слишком слаба, чтобы повидать свою мать, а Петр Чернышев разрывается между уходом за тяжелобольной женой и работой.