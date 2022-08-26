Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир

Актриса получила широкую известность, когда сыграла няню Вику в ставшим культовым в России сериале "Моя прекрасная няня". К слову, этот проект был первопроходцем в жанре ситуационной комедии, который нахлынул на отечественный кинематограф в нулевые. Тогда перед Анастасией Заворотнюк встала сложная задача – не ударить в грязь лицом.
Коллега актрисы по творческому цеху Наталья Бочкарева тоже стала главной героиней ситкома, но другого – "Счастливы вместе". Как рассказала звезда сериала, еще до получения роли, также сделавшей ее знаменитой, она с болью наблюдала за адскими муками длинноногой брюнетки, которая, можно сказать, кривлялась перед камерой, осваивая новый жанр и влюбляя в картину зрителей.
"Я понимала, как это трудно, глядя на нее. И поначалу даже не понимала юмора этого ситкома", – вспомнила партнерша Анастасии Заворотнюк по театру "Табакерка".
Наталья Бочкарева объяснила свои противоречивые чувства тем, что в то время россияне привыкли к совершенно другим картинам. К примеру, к работам советского режиссера Леонида Гайдая. Ведь именно под его руководством зрители увидели замечательные комедийные истории.
Как вдруг публику стали окунать в совершенно другой мир кино, пришедший к нам с Запада. Собственно, в него одной из первых ушла Анастасия Заворотнюк и, судя по количеству поклонников сериала "Моя прекрасная няня", со своей задачей она справилась на ура.