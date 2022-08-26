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Шоу-бизнес
Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир

Больно смотреть: Корчащаяся в адских муках Заворотнюк ушла в другой мир

Анастасия Заворотнюк не один год борется со страшным недугом – онкология.
прочитано 628 раз

Актриса получила широкую известность, когда сыграла няню Вику в ставшим культовым в России сериале "Моя прекрасная няня". К слову, этот проект был первопроходцем в жанре ситуационной комедии, который нахлынул на отечественный кинематограф в нулевые. Тогда перед Анастасией Заворотнюк встала сложная задача – не ударить в грязь лицом.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Коллега актрисы по творческому цеху Наталья Бочкарева тоже стала главной героиней ситкома, но другого – "Счастливы вместе". Как рассказала звезда сериала, еще до получения роли, также сделавшей ее знаменитой, она с болью наблюдала за адскими муками длинноногой брюнетки, которая, можно сказать, кривлялась перед камерой, осваивая новый жанр и влюбляя в картину зрителей.

"Я понимала, как это трудно, глядя на нее. И поначалу даже не понимала юмора этого ситкома", – вспомнила партнерша Анастасии Заворотнюк по театру "Табакерка".

Наталья Бочкарева объяснила свои противоречивые чувства тем, что в то время россияне привыкли к совершенно другим картинам. К примеру, к работам советского режиссера Леонида Гайдая. Ведь именно под его руководством зрители увидели замечательные комедийные истории.

Как вдруг публику стали окунать в совершенно другой мир кино, пришедший к нам с Запада. Собственно, в него одной из первых ушла Анастасия Заворотнюк и, судя по количеству поклонников сериала "Моя прекрасная няня", со своей задачей она справилась на ура.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 10:33 Источник: YouTube-шоу "Главный вопрос" ✓ Надежный источник
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