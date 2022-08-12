"Все, что осталось": Жалкие ошметки тела Петросяна валяются за бугром как мусор

Поклонники Евгения Петросяна в шоке от появившихся о нем новостей.

Создатель "Кривого зеркала", к сожалению, не молодеет: в сентябре ему стукнет уже 77 лет! Неудивительно, что поклонники постоянно переживают за самочувствие юмориста, который, впрочем, нередко сам себя подвергает опасности. Сейчас Евгений Петросян отдыхает с молодой женой и сыном в Турции, находясь постоянно на солнце.

К счастью, по его признанию, сезон в этом году выдался не таким уж жарким, так что престарелому артисту ничего не угрожает. Зато шоумен хвастается отменным аппетитом, хотя, как пишет Радио 1, ссылаясь на мнение диетолога, в жаркую погоду лучше придерживаться разгрузочных дней – они в пекло переносятся гораздо легче и могут хорошо отразиться на здоровье.

Но Евгений Петросян предпочитает наедаться за бугром вдоволь! На днях он показал в своем микроблоге фотографию, на которой стоит на фоне обглоданных костей, оставшихся от пожаренной туши, а также валяющихся как мусор жалких ошметков. Потом шоумен поделился снимком еще целого блюда.

"Все, что осталось… от того, кто на втором фото!" – как всегда с иронией подписал кадр комик.



Кажется, что тело животного принадлежало только ему, а съел деликатес юморист в одиночку. Так подумали и его шокированные увиденным фанаты, подметив, что аппетит у кумира очень хороший.

"По лицу видно, что маловато было, надо повторить", – написал кто-то из поклонников Евгения Петросяна.