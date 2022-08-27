Усердно поковырялась: всплыла сенсационная тайна Волочковой

Анастасия Волочкова давно уже прозвана фанатами королевой шпагатов. Однако, вряд ли кто-то из них догадывался, что доля правды в этой шутке может быть гораздо больше.
Сегодня заслуженная шпагатница России поделилась сокровеннейшей тайной. Оказывается, у ее царственной стати есть обоснованная причина – в роду у Анастасии Волочковой были члены императорской семьи.
Прима-балерина поковырялась в своем генеалогическом древе и вытащила неожиданные подробности: знаменитая Мария-Антуанетта, супруга Людовика XVI приходится Анастасии Волочковой дальней родственницей!
Впрочем, по словам самой Волочковой, она о себе все знала и без анализов. Десять лет назад во время гастролей по Австрии, балерине смогли устроить встречу с настоящей австрийской княжной. Встреча всколыхнула в Анастасии неизведанные до того момента чувства. “Почувствовала все царственное, что мне присуще по стати, по по манере, по природе”, – сообщила тогда блондинка без тени скромности.
Смелому заявлению королевы шпагатов тогда никто даже не удивился. Пользователи социальных сетей, однако, устали от бесконечного раздвигания ног Анастасией Волочковой. “Шпагатовна”, “Устрица вспотела”, “Пациент стабилен”, – поделились мыслями подписчики балерины под очередным фото ее части тела.