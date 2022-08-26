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Шоу-бизнес
"Ждет ребенка": Объявлено о беременности двойника Муцениеце от женатого Прилучного

"Ждет ребенка": Объявлено о беременности двойника Муцениеце от женатого Прилучного

На днях в Сети появились фотографии роскошной свадьбы Павла Прилучного с его новой женой. Тут же поползли интересные слухи.
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Российский актер Павел Прилучный после двух скандальных расставаний женился на выпускнице высшей школы сценических искусств под руководством Аркадия Райкина, актрисе Зепюр Брутян. Зиппи, как она сама себя называет, блистала на своей роскошной свадьбе ярче всех звезд. Снимки и видео с торжественной церемонии уже разлетелись по Сети. На кадрах пара светится от счастья, а брутальный Прилучный даже проронил скупую мужскую слезу, что совсем на него не похоже. Судя по всему, на этот раз все действительно серьезно, и пара женилась по любви и совести.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Не успели Прилучный и Брутян обручиться, как поклонники заговорили о беременности новой супруги актера. Кстати, в Сети ее не раз окрестили двойником бывшей жены "Мажора" Агаты Муцениеце. Действительно, какое-то сходство между ними есть.

Напомним, слухи о том, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян расписались, появились в мае этого года. Тогда пара активно распространяла снимки, на которых демонстрировала полную идиллию и любовь. Однако многим не верилось, что скрытный в отношениях с Мирославой Карпович Павел вдруг начал выставлять личное напоказ. Кто-то считал это пиаром, но теперь однозначно ясно, что пара в официальном браке.

Фанаты заподозрили, что столь стремительная свадьба могла быть связана с беременностью возлюбленной Прилучного. Есть и скептики, которые уверены, что Прилучный просто снова влюбился. "Вряд ли Зепюр ждет ребенка", – пишут в Сети. Однако пока официальной информации на этот счет нет.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 15:53 Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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