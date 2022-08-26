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Шоу-бизнес
Бросившего Пугачеву с детьми предателя Галкина растерзали толпой под нечеловеческие вопли

Бросившего Пугачеву с детьми предателя Галкина растерзали толпой под нечеловеческие вопли

На очередном концерте супруга Аллы Пугачевой произошло нечто странное.
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Еще весной звездное семейство перебралось за границу. Примадонна вместе с мужем и детьми обосновалась в Израиле, а позже отправилась в Латвию. Максим Галкин, к слову, сразу нашел себе дело по душе: полив грязью родину и настроив против себя многих россиян из-за предательских поступков, он решил давать концерты для зарубежной публики. Судя по отчетам супруга Аллы Пугачевой, зрители на них приходят.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

В общем, теперь комик колесит по разным странам и городам. Правда, с любимой семьей приходится расставаться из-за командировок. Вот и на этот раз артист бросил жену с детьми и уехал в Лондон – ради очередного выступления. В его микроблоге появился ролик, на котором запечатлен уже финал концерта. Публика, можно сказать, растерзала юмориста, ведь многие норовили выразить ему свое восхищение лично и вручить букет цветов.

Расплывшийся в счастливой улыбке муж Аллы Пугачевой стал снимать себя на фоне рукоплещущих зрителей. Но внезапно, как передает Пятый канал, в зале раздался истошный крик женщины – прямо-таки нечеловеческие вопли! Что это было, не понятно, но, услышав жуткий визг, Максим Галкин решил прервать съемку.

В комментариях к публикации пользователи, как всегда, поделились на несколько лагерей. Кто-то стал восхищаться талантом юмориста, а кто-то отметил, что за всеми этими пафосными отчетами с концертов, где артист строит довольное лицо, видна фальшь: мол, на самом деле все это мишура и притворство мужа Аллы Пугачевой, который тоскует по родине.

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Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 08:58 Источник: Соцсети • Требует проверки
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