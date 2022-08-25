"Я готов встречаться": Бросивший жену с детьми Тарасов приполз на коленях к Бузовой

За это время Дмитрий Тарасов уже успел жениться, обзавестись детьми – в общем, обрести счастье. А вот Ольга Бузова в делах любовных не преуспела: за ее плечами провальные отношения, после которых в компании мужчин теледива замечена не была.
В жизни спортсмена тем временем тишь да гладь, вот только поклонников насторожил тот факт, что он бросил жену с отпрысками и уехал из загородного дома на целую неделю! Можно было бы подумать, что супруги повздорили. Но, как оказалось, Дмитрий Тарасов вместе с другом рэпером T-killah занимаются совместным проектом, нацеленным на популяризацию спорта у подрастающего поколения.
Ребята решили создать собственную команду "Родина" и ищут для нее игроков. Собственно, чтобы успевать на утренние тренировки, футболист и уехал жить к товарищу в Москву. Помимо этого партнеры занимаются привлечением к проекту медийных персон, и выбор пал на Ольгу Бузову.
Неудивительно, ведь у поющей телеведущей огромная аудитория в соцсетях, так что она уж точно могла бы поспособствовать развитию. Дмитрий Тарасов, судя по всем, готов зарыть топор войны и, можно сказать, приползти к бывшей на коленях ради своего нового детища.
"Я готов встречаться и обсуждать проект. Я считаю, что мы с Олей можем остаться в нормальных отношениях", – отметил он.
Футболист написал экс-супруге сообщение, правда, пока ответа от нее не получил. Остается надеяться, что нынешняя возлюбленная спортсмена положительно отнесется к неожиданному воссоединению с Ольгой Бузовой.