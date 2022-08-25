Ждет ребеночка: Уединившийся с Королевой за спиной у новой пассии Шаляпин по уши влип

Не так давно Прохор Шаляпин стал выводить в свет новую возлюбленную.

В последнее время в жизни сладкоголосого музыканта было не мало потрясений. Не успел брюнет сыграть свадьбу с Татьяной Дэвис, как она внезапно умерла. Вдовец сильно горевал, но не долго: утешение Прохор Шаляпин нашел в объятиях новой пассии Ольги Сан.

Парочка уже выходит в свет и выглядит счастливой. Однако в их отношениях все же нарисовалась проблема. Как оказалось, новоиспеченная спутница артиста жуткая собственница, а потому изводит его своей ревностью. Не так давно модель уехала в Крым, а возлюбленного попросила присмотреть за своим котом Ларсом. Шоумен эту задачу выполнил, но, как позже выяснилось, в квартиру к Ольге Сан наведывался не один.

Прохор Шаляпин за спиной у своей пассии уединялся с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королевой – по рабочим вопросам, конечно. А также за спиной длинноногой блондинки выезжал с подругой на прогулки. Внимание к родственнице актрисы со стороны музыканта вполне объяснимо: сейчас она ждет ребеночка, которого из-за разрыва с любимым будет воспитывать одна. Вот артист и поддерживает несчастную приятельницу.

Однако из-за своего сострадания он, судя по всему, по уши влип, ведь столь трепетное отношение к Елене Королевой в итоге привело Ольгу Сан в ярость: она уверена, что внучка актрисы хочет отбить у нее мужчину!

"Она в него влюблена, это очень видно! Может, она еще и жить к нам переедет? Тройничок устроим?! Одним словом, бред какой-то происходит!" — возмутилась пассия Прохора Шаляпина.