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Шоу-бизнес
Шипение патриота Машкова вынудило Невского сделать заявление о "русских уродах"

Шипение патриота Машкова вынудило Невского сделать заявление о "русских уродах"

Владимир Машков известен своей принципиальностью и патриотическими суждениями. И в итоге одним из первых попал под санкции ЕС, который ввел ограничительные меры не только против политических и государственных деятелей, но и против спортсменов и артистов.
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Артист всегда подчеркивает, что он сам вместе с коллегами из труппы театра Олега Табакова будет делать все возможное, чтобы облегчить ситуацию как на передовой специальной военной операции. "Все ребята, которые вот здесь отстаивают Русский мир, являются для нас зеркалом", – замечает актер.

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Что же касается уехавших за границу коллег, то он замечает: "У меня нет рекомендаций людям, которые не любят воздух того места, где они родились, не любят звук русского слова, не любят нашу чувственность".

Но его позиция не всем близка. Живущий в Америке актер Александр Невский язвительно заметил: "Машков прошипел сегодня о Шварценеггере: "Этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов!"

"Тем не менее, Арнольд сыграл в Голливуде русского героя (речь, вероятно, про американский криминальный боевик с элементами комедии 1988 года режиссера Уолтера Хилла "Красная жара", где американец милиционера Ивана Данко, – Прим. ред.) , а Машков, в эпизодах – лишь стереотипных русских уродов", – злорадствует Невский.

Напомним, Владимир Машков из-за принципиальных патриотических взглядов даже потерял дочь. Он перестал общаться с наследницей, которая выступила с резкой критикой в отношении России. Артист призвал девушку извиниться, однако живущая в Штатах Мария Машкова отказалась.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 10:34
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