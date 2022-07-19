"Черный список": потерявший дочь Машков получил новый удар

Владимир Машков оказался под санкциями Евросоюза.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны начали оказывать давление на нашу страну. Примечательно, что так называемая демократическая Европа полностью наплевала на собственные ценности и наступила на горло свободе слова. ЕС ввел санкции не только против политических и государственных деятелей, но и против спортсменов и артистов. Под ударом оказался и Народный артист России Владимир Машков.

Фактически он попал под санкции Евросоюза исключительно за точку зрения. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова никогда не скрывал своих патриотических взглядов, он открыто поддержал решение российского лидера Владимира Путина о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Разумеется, актер лично не принимал никаких решений военного или политического характера и попал под ограничения исключительно за личную позицию. Как сообщает портал URA.RU, ЕС ввел санкции и против других отечественных звезд.

Примечательно, что Владимир Машков из-за принципиальных патриотических взглядов даже потерял дочь. Он перестал общаться с наследницей, которая выступила с резкой критикой в отношении России. Артист призвал ребенка извиниться, однако Мария Машкова отказалась. Сейчас она проживает в США.

Отметим, что всего в европейском "черном списке" оказались 47 физических и восемь юридических лиц, в том числе, отечественные деятели культуры. К слову, под санкции попали даже граждане стран-членов Евросоюза, поддерживающих Россию.