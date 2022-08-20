"Инвестировала свое тело": Тюльпанова высказалась о разделе имущества престарелого Петросяна

Расставшись с Еленой Степаненко, Евгений Петросян практически сразу нашел утешение в объятиях молоденькой помощницы. Юморист и Татьяна Брухунова узаконили отношения, а вскоре родился их общий сын Ваган. Однако далеко не все в восторге от такого союза. Некоторые поклонники до сих пор кидают камни в возлюбленную Петросяна, заявляя, что она закрутила с ним роман только из-за его славы и денег.
В Сети нередко возникают споры: может ли молодая супруга претендовать на имущество престарелого возлюбленного. Свое мнение насчет неравного брака Петросяна высказала Милана Тюльпанова. По словам экс-супруги футболиста, у нее неоднозначное отношение к союзу Петросяна и Брухуновой. Так, с Еленой Степаненко комик жил не один десяток лет, поэтому ее стремление к разделу имущества были более объяснимы.
Однако, по мнению блондинки, женщина, живущая с мужчиной, который значительно ее старше имеет полное право на некие бонусы. "Сожительство с мужчиной намного старше имеет право на дивиденты. Потому что она инвестировала, как минимум, свое тело, свое время", – говорит Тюльпанова. Именно поэтому она не видит ничего плохого, если в случае расставания пара будет делить имущество престарелого Петросяна.