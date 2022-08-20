Что грозит Соседову после публичной стычки с напавшей на него Шукшиной

С прошлого года журналист Сергей Соседов ведет передачу "За гранью", которая выходит на телеканале НТВ. В эфире мужчина общается с непростыми, неординарными людьми, выслушивает их истории и помогает решать проблемы.
Развлекательное шоу раскритиковала телеведущая и актриса Мария Шукшина. Она обвинила Соседова в пропаганде "новой нормальности" из-за того, что тот приглашает в студию людей, которых сложно назвать образцами морали. Также артистка убеждена: шоу, которое ведет журналист, снимают по заказу, поскольку большинству россиян такое шоу не интересно.
Есть ли юридическая опасность для Сергея, который, действительно, ведет весьма необычное шоу с участниками, чье поведение порой бывает за гранью, рассказал бизнесмен, автор проекта "Доступное Право" Сергей Романов в беседе с "Дни.ру". Эксперт пояснил: приглашение на передачу экспертов или участников, не обладающими общепризнанными моральными ценностями не может сказаться негативно на ведущем такого шоу.
"Мнение участников тв-шоу является личным оценочным суждением и может не совпадать, как с мнением ведущего, так и с мнением редакции", – отметил Романов.
По словам юриста, ведущий не может нести ответственность за мысли, слова и поступки героев передачи. Мол, это просто не предусмотрено в российском законодательстве.
Также нельзя считать нарушением трансляцию материала "по заказу", если при этом не нарушаются требования, которые обычно предъявляются к деятельности средств массовой информации. Таким образом, Сергею Соседову, на которого, можно сказать, напала Мария Шукшина, ничего не грозит. Ранее о стычке двух знаменитостей писали "Дни.ру".