"На грани выживания": Тело пропавшей Асмус найдено с покусами и порезами в глуши

На протяжении почти месяца поклонники Кристины Асмус переживали за ее жизнь.

Бывшая жена Гарика Харламова, как известно, очень активный интернет-пользователь. Чего только нет на ее страничке в социальных сетях: неудачные дубли, откровенные снимки, забавные видеоролики, кадры с семьей. Поклонники уж было привыкли каждый день узнавать новости о кумире из первых уст. Однако внезапно микроблог Кристины Асмус затих, а фанаты стали гадать, куда пропала их любимица.

К счастью, артистка нашлась! Как оказалось, последние полтора месяца она находилась в Ярославле, где принимала участие в съемках очередного проекта. Правда, условия были, можно сказать, экстремальными – вместо студии звезду театра и кино привезли в глушь, где, собственно, и проходила ее работа.

Более того, съемки оказались очень травмоопасными. Во-первых, прямо по лесу Кристине Асмус пришлось носиться на каблуках, а во-вторых, ей постоянно приходилось терпеть нападение очень кровожадных комаров. В общем, за время съемок экс-супруга Гарика Харламова успела привыкнуть к вечным укусам, синякам и порезам.

Поклонники бесконечно обрадовались возвращению кумира в социальные сети. Под первым за долгое время постом они оставили кучу комментариев, в которых признались, что успели соскучиться и поволноваться за актрису. Среди пользователей нашлись и те, кто заметил, что работа у артистов очень опасная!

"Какая все-таки это экстремальная профессия. Вы все время на грани выживания", – написала одна из поклонниц Кристины Асмус.