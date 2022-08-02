Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
партнеры
Вторник
2 августа
Лента новостей
13:33
"Богомолов бросил": Одинокая Собчак завлекает мужиков потасканной грудью
13:03
Гниет: Издыхающий Губин поддержал разврат на могиле Шатунова
12:37
"Тошнотворно": Соловьев усомнился в болезни Чубайса
12:28
"Слишком долго": Алсу взорвалась после новостей о грязных изменах мужа
12:24
"Я не выживу": Зверски избитая в Латвии выскочка Хаматова мучается из-за боли
12:23
Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна
11:57
Проводили с почестями: в Израиле достойно простились с 66-летним Шифриным
11:56
Хуснуллин спрогнозировал будущее рынка жилья в России
11:39
Под Владимиром утонул мужчина
11:27
"Сильный токсин": Раскрыта настоящая причина смерти Шатунова
11:21
Ванная с террасой, кухня из мрамора: певица Ханна показала роскошный особняк
11:09
В России не осталось доступного жилья
10:55
В Москве подорожала недвижимость
10:45
Упала с высоты: Сменивший ориентацию Киркоров побил предательницу Пугачеву
10:23
"Язык в жопу затянуло": Отменившую концерты Лорак взяли в заложники
10:04
Дрочи булки: "Воровайки" под улюлюкание возбужденных от спермы и алкоголя геев побили Гулькину
09:59
"Антирусский нарратив": в Сербии назвали бенефициаров конфликта с Косово
09:49
"Бесконечно любим": Забывшая мужа на чужбине Нетребко стонет от прикосновений горячего итальянца
09:28
"Трется передом и задом": Волочкова раздавила почесавшую при людях промежность Бузову
09:09
"Сгорела за несколько часов": В детском лагере зафиксирована первая смерть от вирусного менингита
09:08
Украине ничего не светит: Болтон раскритиковал Байдена за нерешительность
09:05
Не смогла сказать "нет": Пьяная Алентова стала жертвой грязных приставаний мужа известной актрисы
06:03
"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение
04:11
"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон
02:36
Колхоз: атаковавших детскую площадку свиней сняли на видео
00:02
Ильин день: что нельзя делать 2 августа
22:56
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
22:22
"Смерть или ***": Ушедший в монастырь народный артист несет крест за бесноватого родственника
22:07
"До слез": содрогающаяся в молитвах Волочкова потеряла отца-инвалида
21:48
Орудовал ножом и грозился убить: жертв старого педофила разыскивают в Иркутской области
21:09
"Да пошла она на!": выставленный из дома Матвеев отпустил блудницу Боярскую скакать по чужим ширинкам
20:46
Как вывести пятна с мебели: назван простой способ
19:57
"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце
19:44
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
19:17
Как выбрать арбуз правильно – советы Роспотребнадзора
18:52
"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ
17:58
Врач вынес приговор: Пьеху добил смертельный диагноз
17:42
"Будет импотенция!": облизавшая виагру Малышева бросилась на член лысого коллеги
16:30
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
15:42
"Деньги кончились": Молодой любовник смылся от одряхлевшей Лорак за бугор
15:38
Не встречался с отцом, женат на молодой модели: как живет рожденный от тайного мужа сын Винер
15:32
"Ни о чем другом даже думать не могу": 65-летний Маршал уже год живет с новой любовью
14:55
"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
14:52
"Научилась преодолевать стыд": снявшая трусы Толкалина присела в поле
14:51
Запад выбросил на помойку принципы ВТО – Путин
14:34
Измученная жена Тарасова рассказала о трудностях в семье после слухов о его изменах
14:34
Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
14:31
Черный как смоль: Олег Газманов вывел в свет повзрослевшего приемного сына
14:21
Под Самарой произошло смертельное ДТП
14:17
"Мне страшно": раздавленный толпой голый Цискаридзе разревелся
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах
"Придется отпустить": Маликов отчалил из дома после 22 лет брака
Крики, галдеж, беспробудное пьянство: Дом Пугачевой полыхает в огне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна

Ушел, влюбившись в другую, но пообещал давать деньги: что стало с молодой женой Петросяна

Евгений Петросян не спешил рассказывать о своем третьем браке. Многие даже не подозревают, с кем он жил до встречи с Еленой Степаненко.
прочитано 306 раз

Личная жизнь Евгения Петросяна всегда была бурной. Впрочем, из всех его пяти браков на слуху оказались лишь последние два – с Еленой Степаненко и Татьяной Брухуновой. О своей третьей жене, предшественнице Степаненко, юморист никогда не рассказывал. А ведь она в свое время сыграла в его жизни немалую роль.

ПО ТЕМЕ

Еще одни: Семья Петросяна спешно покинула Россию

"Мы рыдаем всей семьей": Жена Петросяна потеряла ребенка

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

С будущей супругой, искусствоведом Людмилой Шатровой, артист познакомился на гастролях вскоре после начала работы в Москонцерте. Людмила была молодой, образованной и привлекательной женщиной, трудилась в Управлении культуры Ленинграда, вращалась в кругах бомонда. Вскоре между Петросяном и Шатровой вспыхнул роман, который привел к свадьбе.

С третьей женой Евгений Ваганович прожил около 10 лет. Поговаривают, именно молодая супруга вывела юмориста в высший свет, познакомила со многими влиятельными людьми и научила его разбираться в живописи. Благодаря Шатровой Петросян стал ценителем искусства и собрал целую коллекцию полотен, пополняя ту, что досталась его жене от отца по наследству. Увы, общие интересы не сделали брак прочным.

В конце 70-х Евгений Петросян познакомился с Еленой Степаненко. Спустя какое-то время между коллегами вспыхнули серьезные чувства. Комик откровенно признался жене, что влюбился в другую, и предложил расторгнуть союз. Людмила нелегко переживала расставание, но не стала таить обиду на некогда близкого человека.

Развод обошелся без скандалов и громкого раздела имущества в суде. Петросян благородно оставил экс-супруге квартиру, а себе забрал коллекцию полотен. Евгений Ваганович пообещал регулярно давать бывшей избраннице деньги, чтобы со временем выкупить ценную коллекцию. Свое слово артист сдержал. Впрочем, тогда юморист еще не предполагал, что через много лет на картины положит глаз его четвертая жена.

После развода с Еленой Степаненко комику пришлось побороться за свои полотна. Четвертая супруга тоже внесла свой вклад в пополнение коллекции, но, по словам адвоката Петросяна, она собирала по большей части фарфоровые вазы и статуэтки. К тому же, полотна принадлежали юмористу еще до брака. Существует версия, что именно Людмила могла помочь ему это доказать.

Сегодня о жизни третьей супруги Петросяна ничего не известно. Людмила Шатрова никогда не была публичным человеком и не давала интервью об отношениях с артистом. Два года назад коллега женщины, ссылаясь на общих знакомых, рассказал "Дни.ру" о том, что у Людмилы якобы обнаружили рак.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2022, 12:23 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку

Много противоречий
Шоу-бизнес

Врач вынес приговор: Пьеху добил смертельный диагноз

Ужас!
Шоу-бизнес

"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце

Любовь постучалась в дверь
Шоу-бизнес

"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ

Неприятная история

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Под Владимиром утонул мужчина
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
В Оренбурге мужчина во время ссоры поджег знакомую
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+