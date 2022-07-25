"Мы рыдаем всей семьей": Жена Петросяна потеряла ребенка

Евгений Петросян счастлив со своей пятой женой Татьяной Брухуновой. Семья мало показывает личного в соцсетях, но на днях все изменилось.

76-летний российский юморист Евгений Петросян воспитывает своего маленького сына Вагана вместе с супругой Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года. Этот брак вызывает много вопросов у людей, но саму пару совершенно не смущает. Очевидно, что маленький Вагаша живет в окружении любви и гармонии. Об этом свидетельствуют редкие фото и видео в соцсетях супруги сатирика.

На днях Татьяна Брухунова опубликовала свежие кадры, на которых Евгений Петросян идет по дороге, а навстречу ему бежит сын Ваган. Мальчик со всех ног бросился в объятия к отцу, а сам Петросян в этот момент светился от счастья. Он широко раскрыл руки, чтобы поймать своего ненаглядного наследника. Судя по всему, мальчик вырвался из рук матери и пустился навстречу отцу. Таким образом получилось, что Брухунова потеряла ребенка, выпустив его из рук.

"Я аж прослезилась"; "Мы рыдаем всей семьей"; "Вот оно счастье!"; "Дай бог им дольше и больше пообщаться"; "Папин красавчик"; "Продолжение рода"; "Это настоящее счастье"; "Мурашки"; "Татьяна – как новый глоток воздуха для Евгения Петросяна. Столько лет он жил как в темнице, а тут человек рядом появился, которая прекрасна во всем. Будьте счастливы!"; "Какой же бред вы несете. Петросян никогда не жил как в темнице", – написали фолловеры в комментариях.