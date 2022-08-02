"Бесконечно любим": Забывшая мужа на чужбине Нетребко стонет от прикосновений горячего итальянца

После начала спецоперации на Украине многие заграничные театры отказались работать с Анной Нетребко из-за ее нежелания комментировать происходящее.



Однако артистку хватило ненадолго. Оставшаяся без заработка за бугром оперная певица поперла против годами кормившей ее родины, но зато восстановила подмоченную в глазах зарубежных театров и зрителей репутацию. Теперь Анна Нетребко большую часть времени проводит на чужбине, а вместе с ней – муж Юсиф Эйвазов.

Супруги дают концерты для иностранцев, а в свободное время гуляют по разным городам и публикуют снимки, на которых выглядят очень счастливыми. Практически на каждой новой фотографии сладкоголосая артистка запечатлена рядом с любимым, однако во время одной из последних съемок она, кажется, про него забыла.

Анна Нетребко рассказала поклонникам о встрече с итальянским певцом Андреа Бочелли – оба мэтра появились на одной сцене и порадовали публику своим выступлением. После концерта коллеги по творческому цеху сфотографировались, причем на совместный снимок своего мужа звезда почему-то не позвала.

Итальянец горячо расстегнул несколько пуговиц своей рубашки и, стоя очень близко, буквально прикоснулся к оперной диве. Судя по всему такой тесный контакт и личная встреча с мировой звездой заставила Анну Нетребко стонать от удовольствия! "Ох, Андреа...", – написала в своем микроблоге певица.

Поклонников поразил этот творческий тандем! Многие принялись признаваться в чувствах их творчеству, а кто-то посвятил трогательные слова непосредственно артистке.

"Бесконечно любим Вас и Вашу семью!" – написала одна из пользовательниц под фотографией Анны Нетребко.

