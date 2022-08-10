Кожа обвисла, лицо перекосило: хирург оценил пластическую операцию молодящейся Орбакайте

Многие звезды в погоне за вечной молодостью превращаются в настоящих монстров. Их кожа обвисает, а лицо перекашивает. Вера Алентова, Людмила Поргина, Алла Пугачева уже не могут без хирургических вмешательств, ведь когда-то им сделали неудачные операции, считают эксперты.
Этого нельзя сказать о Кристине Орбакайте. Хотя в детстве героиню фильма "Чучело" травили за длинный нос как у Буратино, сейчас все иначе. 51-летняя певица выглядит как девочка. Помимо великолепной физической формы у нее прекрасное молодое лицо. Многие подозревают, что дочь певицы Аллы Пугачевой сделала себе пластическую операцию, и не одну. Хирург оценил состояние лица артистки и сделал профессиональные выводы.
Пластический хирург Максим Усунгван уверен, что недавно Кристина Орбакайте сделала ринопластику и фейслифтинг.
"Овал лица у нее классный получился и действительно без перебора. Все сделано хорошо, красиво. Все достойно", – рассказал медик.
Хирург считает, что одних пластических операций Кристине Орбакайте недостаточно. Результат обязательно нужно поддерживать при помощи косметических процедур, иначе карета снова превратится в тыкву, а лошади в мышей.