"Ты – убийца": закопавшей мужа в землю Сябитовой вынесли приговор

Первый муж Розы Сябитовой скончался в 1993 году, телеведущую обвиняли в его смерти.

За плечами Розы Сябитовой два неудачных брака. Первого супруга она закопала в землю, то есть похоронила, еще в лихих девяностых. Ситуацию усугубил еще тот факт, что мать возлюбленного вынесла Розе страшный приговор, обвинив ее в смерти наследника. По ее мнению, Сябитова недоглядела за избранником.

"Ты – убийца", – передает Сябитова слова свекрови. Телеведущая рассказала, что озлобленная женщина со своим супругом даже выгоняла невестку и внуков из квартиры на улицу. Более того, на мать экс-супруга написала заявление в прокуратуру, обвинив ненавистную Розу во всех смертных грехах. Якобы Сябитова не платила за лекарства и массажистов, что стало причиной кончины ее сына. По словам звезды шоу "Давай поженимся!", она сожгла заявления и все время делала вид, будто ничего не находила.

Стоит отметить, что в браке с Михаилом произошло немало горестей. Так, до его кончины женщина пережила более десяти выкидышей и даже аборт. Кроме того, Сябитова признается, что выходила замуж не по любви.

Напомним, что со вторым супругом Сябитову свела работа. Так, мужчина пришел на программу "Давай поженимся!" в поисках избранницы. Среди участниц невесту он себе не нашел. Однако он положил глаз на Сябитову и смог добиться ее расположения. К сожалению, их союз долго не продержался. Как позже выяснилось, Юрий поднимал руку на жену.