Возможен летальный исход: у искусанной в момент размножения вдовы Этуша изуродовано лицо

"Судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю", – жаловался Епиходов в чеховском "Вишневом саде". Эти слова из знаменитой пьесы вполне могут стать девизом и Елены Этуш.
С весны ее изводил стойкий запах кошиной мочи в доме. И вот новая напасть. Вдову Этуша трудно узнать после случившегося.
Всему виной – антиген, который попал в кровь 57-летней вдовы после укуса самкой слепня. Ее хоботок снабжен множеством острых как бритва, стилетов, которые не просто прокалывают, а разрезают кожу. Как говорят ученые, кусаются самки слепней только в момент размножения. А тонкая, нежная кожа и большая восприимчивость к антигенам, содержащимся в слюне насекомого, приводят к длительному рассасыванию отека. В худшем случае возможен ангионевротический отек Клинке и даже летальный исход! Вся симптоматика исчезает лишь на 5–7 сутки. Пока же лицо искусанной слепнем Элены Этуш изуродовано.
"Отдых на природе – шикарное дело, – рассказала вдова. – Но и опасное. Слепень вроде фигня, но смотря куда укусит. Если в ухо, то будет оно как у слона. Ну, вот как у меня. Ухо горит, как будто кулаком вмазали".