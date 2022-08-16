"Ругается и обзывается": склочницу Бородину спустили с небес на землю

Ксения Бородина заявила, что у нее боевой характер, но острая на язык обозревательница Лена Миро так не считает.

На днях Ксения Бородина призналась, что еще до появления на свет дочерей всегда думала о рождении сына. По словам телеведущей, она была убеждена, что обзаведется наследником, а не наследницей, из-за своего боевого характера. Экс-супруга бизнесмена Курбана Омарова не сомневается, что мальчика она баловала бы.

Лена Миро прокомментировала откровения Ксении. Известная в "Живом журнале" блогерша написала, что, скорее всего, у Бородиной просто склочный, а не боевой характер. "Ругается постоянно, обзывается", – заметила обозревательница, отметив, что вдобавок ко всему телезвезда еще и непоследовательная в любви и ненависти.

При этом Лена согласилась, что Ксения действительно баловала бы своего сына, поскольку с мужчинами, с которым состояла в отношениях, она якобы поступала также. В пример блогерша привела отношения Бородиной с Омаровым. Мол, тот набаловался и сбежал.

Своими комментариями Лена Миро попыталась спустить на землю Ксению Бородину, но той, вероятно, все равно, поскольку ведущей реалити-шоу "Дом-2" наплевать на, что думают о ней другие. По крайней мере, так говорила сама телезвезда в различных интервью и писала в Сети.