"Был в плохом состоянии": кому позвонил Градский перед смертью

Александр Градский скончался в ноябре 2021 года – в самый разгар 10 сезона шоу "Голос". Можно сказать, до самой смерти мэтр работал и делился своими знаниями и опытом с участниками проекта. Вокалистка Карина Купер, придя на конкурс, не думала, что ее минута славы будет омрачена трагедией.
32-летняя певица осталась в шоу благодаря Градскому, однако артист неожиданно для всех оказался в больнице, и он больше не смог находиться на съемочной площадке. Со своими подопечными Александр Борисович общался уже из палаты. Карина стала одной из тех, кому позвонил композитор перед смертью.
В интервью Пятому каналу Купер рассказала о первом и последнем телефонном разговоре с Градским. "Он был в достаточно плохом состоянии", – вспомнила вокалистка. Но, несмотря на болезнь, народный артист обсуждал с ней ее грядущее выступление и репертуар.
Карина Купер отзывается о всеми уважаемом Александре Градском как о прямолинейном и весьма откровенном человеке, которые не кривил душой и говорил то, что действительно думал. Мэтр умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.