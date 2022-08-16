Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
"Был в плохом состоянии": кому позвонил Градский перед смертью

"Был в плохом состоянии": кому позвонил Градский перед смертью

Александр Градский, даже находясь в больнице, не переставал думать о работе.
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Александр Градский скончался в ноябре 2021 года – в самый разгар 10 сезона шоу "Голос". Можно сказать, до самой смерти мэтр работал и делился своими знаниями и опытом с участниками проекта. Вокалистка Карина Купер, придя на конкурс, не думала, что ее минута славы будет омрачена трагедией.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

32-летняя певица осталась в шоу благодаря Градскому, однако артист неожиданно для всех оказался в больнице, и он больше не смог находиться на съемочной площадке. Со своими подопечными Александр Борисович общался уже из палаты. Карина стала одной из тех, кому позвонил композитор перед смертью.

В интервью Пятому каналу Купер рассказала о первом и последнем телефонном разговоре с Градским. "Он был в достаточно плохом состоянии", – вспомнила вокалистка. Но, несмотря на болезнь, народный артист обсуждал с ней ее грядущее выступление и репертуар.

Карина Купер отзывается о всеми уважаемом Александре Градском как о прямолинейном и весьма откровенном человеке, которые не кривил душой и говорил то, что действительно думал. Мэтр умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 12:47 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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