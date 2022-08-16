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Шоу-бизнес
Пустилась в бега: Отвернувшуюся от матери Орбакайте растерзала безумная толпа

Пустилась в бега: Отвернувшуюся от матери Орбакайте растерзала безумная толпа

Пока Алла Пугачева греется на солнышке за пределами родины, ее дочь остается в России.
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После начала спецоперации на Украине Примадонна вместе с мужем и детьми покинула Россию: звездная чета обосновалась в Израиле, а после стала колесить и по другим заграничным городам. При этом Аллу Пугачева стали обвинять в том, что она расколола свою большую семью.

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Ведь вслед за ней за бугор никто не поехал. Кристина Орбакайте, можно сказать, отвернулась от матери, оставшись на родине и продолжая творческую деятельность в России. И, кстати, она у знаменитой блондинки не дремлет. Длинноногая блондинка активно дает концерты, а видеоролик с одного из них появился в ее микроблоге.

На кадрах видно, как артистка готовится к выходу на сцену: сначала прихорашивается в гримерке, а потом стоит за кулисами и под музыку ждет своего выхода. В конце концов уверенными шагами, чуть пританцовывая, она появилась перед публикой и по традиции восхитила их своим вокалом.

После выступления поклонники буквально не давали ей прохода! Кристину Орбакайте у выхода из здания, можно сказать, растерзала безумная толпа: фанаты выкрикивали ее имя, пищали от радости, а кто-то пихал ей в руки блокнот с ручкой, чтобы получить автограф. В итоге, счастливая. но, судя по всему, уставшая от внимания певица пустилась в бега: дочь Аллы Борисовны села помахала народу ручкой и направилась к машине, чтобы покинуть площадку.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 11:27 Источник: Соцсети • Требует проверки
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