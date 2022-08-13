"Вечная память": смерть застала Орбакайте врасплох

Стало известно о том, что скончался сотрудничавший с Анжеликой Варум, Леонидом Агутиным, Филиппом Киркоровым и многими другими артистами музыкант Герман Витке. Причиной смерти называют сердечный приступ.
Кристина Орбакайте не могла не отреагировать на кончину деятеля. Знаменитость опубликовала в социальных сетях фото автора культовых песен. "Вечная память", — подписала фото певица.
Стоит отметить, что перед смертью Герман Юрьевич лечился в одной из больниц. По некоторым данным, он провел в клинике почти шесть месяцев.
В прессе распространяли данные о том, что Витке из-за проблем со здоровьем нуждался в деньгах. Это подтверждает тот факт, что на похороны музыканта был объявлен сбор.
Стоит отметить, что Леонид Агутин также эмоционально отреагировал на смерть поэта. "Гера, многосложный, неординарный, добрый, талантливый, Гера, я очень благодарен тебе! Очень! За “Босоного мальчика”, за “Все в твоих руках”, за “Разговор о дожде”… За многие открытия, которые мы сделали вместе. Прости меня, что не ответил пять дней назад на твой звонок. Думал, доберусь до Москвы, перезвоню. Хотели увидеться. Давно не виделись..." — написал он на просторах Сети.