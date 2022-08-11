"Она тебя забыла": жена бросила заговорившего об одиночестве скучного Петросяна

Евгений Петросян на склоне своей карьеры ушел в тень и мало выступал. Однако к его персоне внимание вспыхнуло с новой силой после того, как он бросил свою жену Елену Степаненко и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой.
С тех пор знаменитый юморист не может отделаться от любопытных поклонников, которые следят за его личной жизнью. А когда звезда "Кривого зеркала" стала отцом в столь преклонном возрасте, Петросян побил все рекорды популярности.
Сейчас Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом отдыхают на море. Пара делится красочными фото и видео в своих аккаунтах и умиляет фанатов.
На днях Евгений Петросян выложил свежее фото, на котором предстал сидящим в спасательной будке на пляже.
"Дежурный по апрелю", – написал Петросян.
Поклонники узнали в цитате строки стихотворения Булата Окуджавы об одиночестве и неразделенной любви. Фанаты задались вопросом: почему же Петросян в одиночестве? Почему жена его бросила.
"Из конца в конец апреля путь держу я,// Стали звезды и крупнее и добрее.// Что ты, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю.// Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю.// Мой сыночек, вспоминаю все, что было.// Стали грустными глаза твои, сыночек.// Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет?// Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет?" – процитировала стихотворение подписчица.