Потеряв ребенка, взяла двоих из детдома: что стало с приемными детьми солистки "Мираж" Суханкиной

Наследники звезды уже подросли и ходят в школу.

Маргарита Суханкина – не только известная певица, но и мама двоих детей. Впрочем, еще каких-то 10 лет назад знаменитость могла только мечтать о пополнении. Суханкина несколько раз была замужем, но ни в одним браке так и не родила детей. Лишь к 50 годам звезда решилась на смелый шаг и взяла на воспитание малышей из детдома. Сейчас наследникам знаменитости уже 12 и 13 лет.

Солистка группы "Мираж" не раз пыталась обрести счастье в личной жизни. Увы, создать крепкую семью ни с одним из спутников ей не удалось. Несмотря на неудачи в любви, Суханкина страстно мечтала о детях. Однако долгие годы ей не удавалось стать мамой. Во втором браке Маргарита забеременела и сделала аборт на позднем сроке. Пойти на такой шаг ее вынудил пьющий супруг. Вскоре певица забеременела вновь, но на восьмом месяце потеряла ребенка.

После трагедии Суханкиной пришлось забыть о том, чтобы выносить и родить ребенка. Однако мечта стать мамой ее не покидала. В один момент знаменитость решилась на усыновление. Маргарита объездила много детских домов, но никак не могла найти малыша, с которым у нее бы сложилась особая связь. Все изменилось, когда по телевизору показали четырехлетнего Сережу и трехлетнюю Леру.

Брат и сестра попали в детдом из-за неблагополучных родителей. Отец малышей сидел в тюрьме, а мать была алкоголичкой. Увидев Сережу и Леру в телепередаче, певица сразу же почувствовала, что это ее дети. Вскоре она встретилась с ребятами лично и занялась их усыновлением. В 2013 году они стали одной семьей.

Новый статус принес Суханкиной не только долгожданное счастье, но и проблемы. Через несколько месяцев после усыновления с ней связались биологические родители погодок и изъявили желание их забрать. К счастью, у них ничего не вышло. Сережа и Лера остались с Маргаритой, которая стала для них любящей и заботливой, но в то же время строгой мамой.

Воспитывать двоих малышей оказалось нелегко. К счастью, у певицы были помощники в лице бабушки и дедушки. Наследники Суханкиной уже ходят в школу и радуют знаменитую родительницу своими успехами. Однако звезда не скрывает, что периодически в их семье случаются и сложности.

Лера, которой уже 12 лет, в свое время столкнулась с проблемами в школе. Как выяснилось, девочка левша, но пыталась писать и считать наоборот. В результате у нее возникали трудности с успеваемостью. 13-летний Сергей тоже иногда заставляет знаменитую маму переживать. Суханкина признавалась, что в один момент подросток примкнул к компании школьных хулиганов.

Несмотря на мелкие проблемы, звезда никогда не применяет жесткие методы воспитания. Она старается общаться с детьми на равных и выстраивает с ними доверительные отношения.