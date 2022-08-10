Закололи: неизлечимо больного Преснякова внезапно настигла смерть

Никита Пресняков любит потрепать нервишки своим фанатам и хейтерам. На днях у него прекрасно это получилось.

31-летний рок-музыкант и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков на днях выступил с концертом своей группы MULTIVERSE BAND. В своем телеграм-канале он опубликовал снимки с мероприятия. На кадрах один из участников предстал в образе смерти, которая настигла артиста. Выглядело все ужасающе, но фанатам понравилось.

"Вы мощь! Удачи вам и везения во всем, в роке в том числе, творите смело и никого не бойтесь. Никита, рок – это твоя фишка и твоя энергия и экстрим"; "От твоего голоса и манеры исполнения, Никита, просто можно сойти с ума", – написали поклонники в комментариях.

В интервью Муз-ТВ Никита Пресняков отметил, что не считает себя причастным к миру российского шоу-бизнеса. Эта фраза насторожила публику. По его словам, он вращается в совершенно другой индустрии и очень ее любит. При этом Пресняков заявил, что все его коллеги душевные и искренние.

Гороря о шоу-бизнесе, внук Аллы Пугачевой отметил, что в нем нужна осторожность, ведь он полон предательства. Артист также поведал, что однажды работал на зарубежной звукозаписывающей студии, что не вдохновило его.

Напомним, Никита Пресняков несколько месяцев назад рассказал о своей неизлечимой болезни – полипы в желчном пузыре. Недавно внук Примадонны еще и простудился, что заставило поклонников сильно поволноваться.

Ранее Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой набили себе тату в честь годовщины свадьбы. Молодых людей закололи одновременно – на их холках набили полумесяцы.