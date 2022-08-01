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Шоу-бизнес
Черный как смоль: Олег Газманов вывел в свет повзрослевшего приемного сына

Черный как смоль: Олег Газманов вывел в свет повзрослевшего приемного сына

На странице супруги Олега Газманова появилось редкое фото ее сына от предыдущего брака.
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Филипп довольно редко мелькает в социальных сетях своей знаменитой мамы, а приемного отца уж тем более! Олег Газманов, взяв замуж молоденькую Марину, принялся воспитывать ее наследника и даже дал ему свою фамилию.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Вчера семейство в неполном составе отправилось в Подмосковье. Музыкант вместе с супругой Мариной и сыном Филиппом решили посетить Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, который наверняка пропитан Святым Духом. Возлюбленные хотели показать наследнику живописный собор, а также прочитать молитву и приободриться – это, по мнению дизайнера, сейчас особенно важно!

В сторис Марина Газманова показала святое место снаружи и изнутри. Судя по всему, гуляла чета по храму в сопровождении одного из служителей: он любезно показал им окрестности и даже сводил на колокольню, где парочка вместе с наследником сделала трогательный снимок на фоне одного из колоколов.

И Олег, и Марина облачились в светлую одежду, а вот Филипп на их фоне выделился – в темных футболке и джинсах он выглядел черным, как смоль! Кстати, у поклонников бизнесвумен появилась отличная возможность рассмотреть ее сына Филиппа, рожденного в прошлом браке, которого она не так часто показывает публике.

"Молитесь Богу — от Него Победа. Бог наш генерал, Он нас и водит. А.В. Суворов. С праздником", – написала в своем микроблоге супруга Олега Газманова, процитировав слова Александра Суворова.

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Олег и Марина Газмановы. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2022, 14:31 Источник: Соцсети • Требует проверки
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