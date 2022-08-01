Еще одни: Семья Петросяна спешно покинула Россию

76-летний российский юморист Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом часто рассказывают поклонникам о своей семейной жизни. 33-летняя жена сатирика в своем аккаунте публикует трогательные фото и видео, на кадрах которого предстает маленький Вагаша и горячо любимый ею муж.
Фанаты не устают умиляться теплой атмосфере и гармоничным отношениям, которые царят в семье Евгения Петросяна. Впрочем, как и у всех звезд, у них есть армия ненавистников.
На днях в жизни семьи произошли радостные перемены. Об этом жена Петросяна поспешила рассказать своим подписчикам в соцсетях. Это случилось впервые за год, поэтому событие стало долгожданным и желанным.
Евгений Петросян с женой и двухлетним сыном улетели на море. Еще одни звезды отважились отправиться в путешествие в столь непростое время. На своей странице Татьяна Брухунова показала снимок, на котором сын Петросяна стоит рядом с коляской. Мальчик предстал в пляжных сандалиях и в панаме, а на ручке коляски висела красочная пляжная сумка-шопер. Некоторые фанаты предположили в пабликах, что Петросян с семьей покинули страну.