Бородина отдала детей ради гулянок с подружками: Я приехала отдыхать

Ксения Бородина проводит время с детьми в солнечной Турции. Ведущая не жалеет денег на отдых и уже призналась, что потратила на отель с видом на пролив Босфор кругленькую сумму.
Интересно, что знаменитость также взяла с собой няню. В социальных сетях Бородина рассказала поклонникам, что благодаря помощнице она может проводить время с подругами по вечерам, не переживая о дочерях.
Телеведущая объяснила, что детям зачастую хочется быть дома, а не проводить время со скучными для них взрослыми. "Я приехала отдыхать, это раз, и я могу выйти, если есть желание, вечером с подругой, а детки дома. Не всегда их нужно таскать по ресторанам, они прекрасно играют дома", — цитирует звезду светская хроника.
Бородина добавила, что уже давно пользуется услугами двух нянь. Ксения полностью доверяет этим женщинам, поскольку качество их работы проверено временем.
Бывшая ведущая проекта "Дом-2" уточнила, что оплачивает няне перелет и проживание, а также дает зарплату. У помощницы Бородиной есть сменщица, которая прилетит в Турцию через пару недель.