Жених распустил руки: Бородина в ужасе от сильного удара по голове

Ксения Бородина регулярно высказывается о несправедливом или даже откровенно потребительском отношении определенных мужчин к женщинам. Ложь, измены, домашнее насилие — ведущая никогда не может пройти мимо данных тем, поскольку они являются частью реальности.
Знаменитость неоднократно признавалась, что не может терпеть мужчин, поднимающих руку на женщину. В частности она нелестно высказывалась о российских актерах, которые, как утверждается, проявляли жестокость к своим избранницам.
Резонансная видеозапись, которая распространяется в Сети, не оставила Бородину равнодушной. На обнародованных кадрах проигравший в свадебном конкурсе молодожен наносит бьет сильно бьет невесту по голове.
Бородина прокомментировала видео в своем телеграм-канале. "Какой адский ад, я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим "женихам", которые так себя ведут. Кошмар", — написала она.
Ранее Ксения Бородина призналась, что работа в проекте "Перезагрузка" далась ей нелегко. За годы на должности ведущей она услышала много ужасающих историй героинь об изменах, предательстве и унижении со стороны мужчин.
Ксения не может не принимать все это близко к сердцу. Боль и разочарование женщина напоминает Бородиной о собственном болезненном опыте, с которым ей пришлось столкнуться.