"Какая красивая пара": бывший муж Бородиной показал дорогую женщину

Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались около года назад.

После развода с известной телеведущей бизнесмена стали замечать в обществе его первой жены – Аллы Воденко. Многим тогда казалось, что Курбан Омаров видится с бывшей, чтобы привлечь внимание Ксении Бородиной и хоть как-то насолить ей. Теперь же стало понятно, что мужчина и прежде не прекращал общение с первой супругой, которая всегда была для него довольно близким человеком.

На своей странице в соцсетях Омаров без стеснений показал совместное фото с эффектной брюнеткой Воденко. На снимке довольный бизнесмен обнимает за плечи дорогую женщину, которая, по его словам, является его поддержкой и опорой уже больше 15 лет.

Омаров добавил, что даже среди мужчин редко можно встретить такую дружбу, как у них с Воденко. Из этого можно сделать вывод, что во время брака с ведущей "Дома-2" Омаров просто старался не афишировать дружбу с бывшей.

Подписчики бизнесмена пришли в восторг от таких отношений экс-супругов и отметили, что Курбан и Алла очень хорошо смотрятся вместе и было бы здорово, если бы они воссоединились.

"Ну вот живите вместе, вы очень красивая пара", "Вместе надо быть", "Дружба с такой красивой и умной женщиной должна быть закреплена союзом", "Верни ее, бро" – посоветовали фолловеры.

Кто-то даже отметил, что общий сын пары является их лучшим совместным произведением, а теперь им просто необходима общая дочь, которая будет такой же красавицей, как ее мать. Однако бывший муж Ксении Бородиной пока воздержался от ответов на такие комментарии.