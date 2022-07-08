"Счастья вашей семье!": после новости о разводе россияне поддержали Николаева

Даже несмотря на большую разницу в возрасте, со стороны пара кажется прекрасным примером любящей семьи. Недавно идеальную картинку слегка подпортила новость о разводе, который якобы может случиться, если недоброжелатели вдруг наведут на супругов порчу – примерно такое мнение в беседе с журналистами высказала таролог Элена Гамаюн. Пока же этого не случилось, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова продолжают демонстрировать семейную идиллию на радость поклонникам.
Сегодня Николаев опубликовал совместные снимки с любимой супругой в своих соцсетях и поздравил все своих подписчиков с Днем семьи, любви и верности. На фото артисты показались очень счастливыми. Музыкант рассказал, что вместе с женой в этот день он едет в Муром, где будет поздравлять народ с прекрасным семейным праздником.
Россияне тут же поддержали Николаева в комментариях. Звездной семье люди пожелали любви и счастья, а также оставили им как паре множество комплиментов.
"Любите друг друга и будьте счастливы!", "Какие вы классные! Счастья вашей прекрасной семье!", "Берегите друг друга. И будьте счастливы!!!", "Красивые, невероятные!" – написали восхищенные фанаты.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как почти 40-летняя жена Игоря Николаева поразила народ честным фото.