До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну

"С днем рождения, моя систер! Для меня ты всегда останешься такой. Люблю. Скучаю", – такими трогательными словами младшая сестра певицы Наталья Фриске сопроводила снимок, который опубликовала на своей странице в социальной сети. До слез пронзительно!
На нем она запечатлена вместе с Жанной на какой-то премии – обе цветущие, счастливые, яркие. Тогда еще, конечно, никто и подумать не мог, что пройдет всего несколько лет, и в дом постучится беда...
В 2013 году у Жанны Фриске была диагностирована глиобластома – неоперабельная опухоль головного мозга. Она лечилась в Америке и Китае, проходила реабилитацию в Юрмале. Но в ходе лечения состояние певицы постепенно ухудшалось, последние три месяца жизни она находилась в коме. А 15 июня 2015 года около 22 часов в своем доме в подмосковной Балашихе артистка скончалась.
Она не дождалась, когда ее ее любимая сестричка Наташа станет мамой очаровательной девочки Луны, не увидела свой племянницы. Зато сегодня малышку окружил заботой певец Александр Попов, которого и считают настоящим отцом малышки. Они ведь так похожи!..
Он был очень дружен и Жанной Фриске. "Хохотушки мои. Два ангела мои", – написал он под постом Натальи Фриске. Он сопроводил комментарий несколькими сердцами-смайликами. А его настоящее сердце давно отдано Жанне и Наталье.