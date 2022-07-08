До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. Но она навсегда осталась в людской памяти 40-летней – красивой, светлой, талантливой. Певицы нет с нами уже семь лет, но ее песни продолжают звучать, о ней продолжают писать и говорить. Нет, она не умерла, она просто стала бесплотным ангелом, который всегда рядом с нами.

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