"Где межевание?": замок уничтоженной Пугачевой и Галкина оказался незаконным самостроем

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми жили в своем замке в России на протяжении многих лет. После того, как семейство улетело за границу и в России носа не показывает, стали ходить слухи об изъятии этого имущества. Однако как выяснилось, постройка не до конца зарегистрирована, и ее правовой статус не определен.
Тем временем риелторы разводят руками, говоря о замке артистов. Как выяснилось, элитная с виду постройка на деле является "замком-призраком". Дом не имеет точного адреса, в деревне нет улиц и нумерации домов. Выходит, что дом не оформлен до конца. "Где межевание?" – удивляются риелторы. Ведь в таком случае замок может считаться просто незаконным самостроем.
"Такое бывает, когда межевание участка делали давно, еще в "нулевых", либо не делали вовсе", – считают эксперты.
Напомним, Максим Галкин почти сразу после начала спецоперации на Украине высказался против действия российских властей и не поддержал официальную позицию страны. После этого рейтинг 45-летнего юмориста стал резко падать. Многие уверены, что теперь Галкин является персоной нон-грата в России и рискует повторить судьбу Наргиз Закировой, получив запрет на въезд в нашу страну на 50 лет.