"Приятно": большое достоинство Цискаридзе оценили прилюдно

Николай Цискаридзе заслужил популярность как талантливый артист балета и опытный педагог, а недавно он стал еще и ведущим программы "Сегодня вечером" на Первом канале, после чего карьера звезды получила новый виток. Поклонники Цискаридзе высоко ценят его таланты и достоинства. Среди прочего это отразилось в том, что мужчину включили рейтинг "Топ-100 самых умных людей России".
Кандидатов для такого списка оценивали по следующим критериям: что именно человек говорит или делает, есть ли у него яркий индивидуальный почерк и какова его результативность. Судя по всему, Николай Цискаридзе успешно прошел по всем параметрам – его большое интеллектуальное достоинство оценили прилюдно, включив артиста в сотню самых умных.
Сам Цискаридзе, услышав о столь лестной оценке, поспешил похвастаться достижением в своем телеграм-канале.
"Приятно оказаться в хорошей компании," – заявил артист, прикрепив ссылку на тот самый рейтинг.
Стоит отметить, что вместе с артистом балета в тот же самый список попали такие знаменитые россияне, как Андрей Кончаловский, Владимир Соловьев, Александр Калягин, Отар Кушанашвили и другие. Поклонники Николая Цискаридзе поздравили артиста с высокой оценкой его большого достоинства и отметили, что он этого действительно заслужил.